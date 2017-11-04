Розенко объяснил, кому грозит возвращение субсидий в бюджет

Вице-премьер напомнил о самых популярных мифах о субсидировании.

Несмотря на рост числа отказов в предоставлении субсидий, принудительное возвращение выплаченных субсидий обратно в бюджет возможно лишь в судебном порядке и практикуется в случае предоставления домохозяйством ложных данных.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "112 Украина".

"Никаких возвратов субсидий априори не может быть. Любые возвращения субсидий могут происходить только в судебном порядке. Если это, условно говоря, вина конкретного человека, семьи. Если, например, человек неправильно подает свои сведения – такое может быть. Но, если вы все честно и правильно заполнили, никаких возвратов субсидий быть не может. Субсидия – это безвозвратная государственная помощь, которая предоставляется человеку", – заверил Розенко.

Также чиновник напомнил о самых популярных мифах о субсидировании, которые на самом деле являются ложной информацией.

"Еще один из распространяемых мифов – якобы человек не сможет продать квартиру, пока не возместит субсидии, либо дети должны будут возвращать субсидии, которые получали родители. Это все мифы, это все неправда", – отметил Розенко.