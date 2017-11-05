Как уменьшить потери тепла в квартире осенью 2017 года: топ-8 советов

05.11.17 11:38Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

В «Центре коммунального сервиса» рассказали, как подготовить квартиру к зимнему периоду, чтобы уменьшить теплопотери.

С началом отопительного сезона потребители будут оплачивать высокие тарифы на централизованное отопление (ЦО). В Киеве стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 1414,45 грн. Чтобы не платить за тепло, которое было утрачено из-за старых окон или неутепленных дверей, потребителям следует внедрять энергоэффективные мероприятия.

Какие рекомендации позволят сохранить тепло в квартире, читайте на страницах Domik.ua .

В «Центре коммунального сервиса» (ЦКС) подготовили 8 советов по уменьшению теплопотерь в квартире.

1.Усовершенствовать батареи. Для этого между стеной и батареей необходимо установить защитную плиту со слоем алюминиевой фольги. Приспособление будет отбивать тепло в помещение и увеличит теплоотдачу на 12%.

2.Следует открывать форточку часто, но на непродолжительное время. Такая система позволяет сохранять тепло, так как при длительном проветривании охлаждаются стены.

3.Минимизировать потери тепла. Необходимо уплотнить межкомнатные и входные двери в квартире. По возможности следует застеклить балкон и уменьшить подоконник. «Часто, именно из-за устаревших стандартов, в многоквартирных домах теряется тепло», - уверены в ЦКС.

4.Оборудовать специальными дверцами вентиляционные отверстия. Особенно это касается последних этажей. Такой способ поможет повысить температуру в квартире на 2-3° С.

5.Открутить клапан на батарее. Если батареи нагреваются недостаточно, то проблема может заключаться в наличии воздушных пробок. Специалисты рекомендуют открыть клапан и выпустить воздух.

6.Покрасить батареи в темно-коричневый цвет. С батареей такого цвета теплоотдача будет на 8-10% больше, нежели от белой. Перед покраской необходимо очистить батарею от старых слоев краски.

7.Специалисты рекомендуют не закрывать батареи длинными шторами. В противном случае 20% тепла тратится на обогрев стены, а не комнаты. При этом шторы необходимо использовать. Зимой из-за стекол тратится от 10-14% тепла.

8.Утеплить входную дверь в подъезде и застеклить окна. Из-за входных дверей и разбитых окон в подъездах, суммарная теплопотеря здания составляет 5-15%.

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