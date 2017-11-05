22.10.17 14:392830
Что принадлежит жильцам многоквартирных домов помимо квартиры
|05.11.17 12:41
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Проживая в многоквартирных домах, многие украинцы не знают и не интересуются, что из имущества дома принадлежит им по закону.
Проживая в многоквартирных домах, многие украинцы не знают и не интересуются, что из имущества дома принадлежит им по закону.
От принадлежности тех или иных частей многоквартирного дома жильцам зависит степень ответственности за имущество и право им распоряжаться по закону.
Что из придомовой территории и помещений многоквартирного дома принадлежит жильцам и как можно законно этим пользоваться — на страницах Domik.ua .
Что принадлежит жильцам многоквартирного дома по закону
Понятие собственности в многоквартирном доме выходит за пределы порога квартиры. Помнить об этом необходимо жильцам домов, объединенных в ОСМД, ведь от принадлежности тех или иных помещений и участков территории зависят тарифы и уровень благоустройства дома.
Безусловно, владельцам квартир в многоквартирном доме принадлежит их квартира (по документам, подтверждающим право собственности), паркоместо и кладовка, если они предусмотрены.
Кроме того жильцы многоквартирного дома — это совладельцы общего недвижимого имущества с момента приватизации.
Согласно ч. 2 ст. 382 Гражданского кодекса Украины , «совместное имущество многоквартирного дома — это помещения общего пользования. В том числе вспомогательные, несущие, ограждающие и несущие-ограждающие конструкции дома. Это механическое, электрическое, сантехническое и другое оборудование внутри или вне дома, обслуживающее более одного жилого или нежилого помещения. А также здания и сооружения, которые предназначены для удовлетворения потребностей всех совладельцев многоквартирного дома и расположенные на придомовой территории. А также права на земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и его придомовая территория, в случае государственной регистрации таких прав».
В совместном владении жильцов многоквартирного дома находятся:
-подвал;
-чердак;
-крыша;
-подъезд;
-придомовая территория;
-внутренние инженерные сети.
Важно помнить, что общая собственность — это не распоряжение территорией и имуществом на свое усмотрение, а право совместно с остальными жильцами распоряжаться частью общего имущества. Это право применимо в процессе обсуждения и решения о целевом использовании помещения консьержа, выбора службы вывоза мусора, монтажа общедомового счетчика и установки домофона.
Кому принадлежит земля придомовой территории
Придомовая территория принадлежит каждому владельцу квартиры в равной степени. Общими усилиями жильцы дома вправе решать, где и когда строить гаражи, спортивные или детские площадки возле дома.
Кому принадлежат доходы от деятельности ОСМД
Все доходы, которые получает объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) — от своей статутной деятельности, должны использоваться на их нужды.
Например, средства, вырученные от сдачи в аренду общих помещений, не могут быть направлены на личные траты жильцов — ремонта их квартир или гаражей. Общими усилиями жильцы вправе потратить эти деньги на покупку строительных материалов для ремонта подъезда или на строительство общей детской площадки.