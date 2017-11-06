Где сегодня в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

06.11.17 08:51Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

6 листопада у зв’язку з ремонтними роботами на електромережі може буде знеструмлена частина Миколаєва.

За наявною інформацією, електрики не буде з 8.00 ранку до 17.00 вечора.

Знеструмленими виявляться такі адреси:

пров. 2 Парниковий, 2; пров. 3 Парниковий, 1-13/А; пров. 4 Парниковий, 1-6/Б; вул. Біла, 1-13/А; вул. ЖДП, 757-965; вул. Курортна (Бутоми), 62-87/1; вул. Привокзальна, 2-31; мкрн Матвіївка; пров. 1 Братський, 2-20; пров. Б. Хмельницького, 1/1-2/12; вул. Братська, 1-14; гаражний кооператив човнова станція Рибак; вул. Лиманська, 2-2Г; ОКСВТ “Харчовик”; вул. Оранжерейна, 1-41, пров. Павлова, 1-20А; вул. Прибузька, 2-55/А.

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