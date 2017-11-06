Обновленные пенсии пересчитали не всем, обещают доплатить в ноябре

06.11.17 13:20Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Доплатят за два месяца тем, у кого прибавка оказалась меньше 140 гривен, а инвалидам поднимут госсоцпомощь с декабря.

Часть украинцев, не получивших осовремененные пенсии в октябре, смогут получить их в ноябре, включая доплату за октябрь. А с декабря, когда последний раз в этом году повысятся соцстандарты, станут больше платить инвалидам. После пересчета трудовые пенсии в среднем выросли на 560 грн, или до 2446 грн.

Пенсии

По словам замминистра соцполитики Николая Шамбира, из 11,7 млн пенсионеров пересчитанные пенсии должны получить 10,2 млн чел. В то же время, по его словам, в октябре увидели добавку лишь 6,9 млн — те, у кого размер доплаты оказался более 140 грн.

Остальным, у кого доплата меньше этой суммы, в Минсоцполитики обещают сделать перерасчет и выплатить надбавки за два месяца в течение ноября. Почему такая градация получателей пенсии — в министерстве не комментируют.

Еще 1,5 млн пенсионеров повышение не получат: это люди, вышедшие на пенсию в 2015—2017 годах. Но им обещают проиндексировать пенсии в 2019-м с учетом инфляции. А вот у большинства "спецпенсионеров" (госслужащих, депутатов, помощников нардепов, журналистов, судей, прокуроров, научных работников), как разъяснил глава Пенсфонда Алексей Зарудный, повышения пенсий не будет.

"Пенсии по спецзакону не осовремениваются и пересмотру не подлежат, это касается только пенсий, назначенных по общему страховому закону", — уточнил Зарудный.

В то же время Минсоцполитики в течение ноября проведет пересчет и спецпенсий. Если выяснится, что трудовая пенсия у таких людей после пересчета будет больше, чем специальная, им автоматически назначат большую пенсию, но уже трудовую. Это может коснуться, например, госслужащих и журналистов госСМИ в райцентрах, где зарплаты были невысокими. Тот, кто не согласен, может в индивидуальном порядке отказаться от замены пенсии. Но, по словам Шамбира, это невыгодно, так как спецпенсии индексироваться не будут. Льготы

А вот отменять льготы правительство не собирается. Они, как и раньше, будут положены только малообеспеченным, разъяснил вице-премьер Павел Розенко.

"Ни от какой категории людей, имеющих право на заслуженные льготы, мы не откажемся, например, это ликвидаторы аварии на ЧАЭС, — говорит Розенко. — Но мы уже отменили льготы народным депутатам, госслужащим и другим чиновникам разного уровня, в том числе судьям, прокурорам".

Напомним: главные льготы включали 50% оплаты за "коммуналку", бесплатный проезд, бесплатный или со скидками отдых. В то же время Розенко подтвердил, что останется "доходный ценз" по назначению льгот за комуслуги участникам войны, детям войны. Тем, у кого доходы больше, чем 1,4 прожиточного минимума (в 2017 г. это 2161 грн, в 2018 г. — 2380 грн) на человека, льгота, как было введено с июля 2015 года, назначаться не будет. Но им дадут субсидию на оплату жилкомуслуг. По-прежнему у них останется право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. Но обещают постепенно до 2020 года заменить все льготы деньгами.

Повысят соцпенсии

С декабря вырастут, по словам Розенко, и соцпенсии по инвалидности (госсоцпомощь). Но это связано не с пенсреформой, а с повышением соцстандартов.

Инвалидам I группы, не имеющим права на пенсию и получающим госсоцпомощь в размере прожминимума для нетрудоспособных (с 1 декабря — 1373 грн), добавят по 61 грн, инвалидам II группы (90% ПМ) — по 55 грн, инвалидам III группы (50% ПМ) — по 30,5 грн.

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