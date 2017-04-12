Отчет мэра - в Николаеве каждый третий дом нуждается в капремонте

При этом, как отмечено в отчете, в сфере ЖКХ было освоено в минувшем году только 78 % средств от запланированных. Об этом сообщает "БлиNКом".

На сегодня каждый третий дом ( в городе всего 3001 домов жилфонда — уточн.) требует капитального ремонта, в том числе неотложного ремонта требуют кровли в 529 домах, герметизации стыков — 147 домов, ремонта внутридомовых сетей водо-, теплоснабжения, водоотведения — 769 домов, ремонту фасадов — 238 домов.

Об этом говорится в отчете городского головы Александра Сенкевича за 2016-й год.

Кроме того, в настоящее время в жилых домах города 1168 лифтов отработали нормативный срок эксплуатации (25 лет) и требуют замены.