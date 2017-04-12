08.04.17 09:381310
На Харьковщине открыли месторождение газа
|12.04.17 10:41
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В Харьковской области во время разведки скважины обнаружили крупное месторождение газа в 200 млн кубометров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО Укргаздобыча, передает biz.nv.ua.
В Харьковской области во время разведки скважины обнаружили крупное месторождение газа в 200 млн кубометров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО Укргаздобыча, передает biz.nv.ua.
Украинская газодобывающая компания получила промышленный дебит природного газа из разведочной скважины №8 Чкаловского месторождения.
Предварительно, прирост запасов газа составляет около 200 млн кубометров.
"Скважина достигла проектной глубины 2,9 тыс. м и вскрыла проектный горизонт", – отмечено в сообщении. Мария Коваленко.