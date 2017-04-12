Турция завершила строительство бетонной стены на границе с Сирией

Турция завершила строительство стены длиной 556 километров и высотой 3 метра вдоль границы с Сирией, сообщает министерство обороны Турции в Twitter.

"Строительство 556-километровой бетонной стены на границе с Сирией, которое велось нами совместно с TOK (госуправление по вопросам жилищного строительства) в рамках Проекта системы физической безопасности границы, завершено", - говорится в сообщении.

Бетонная стена состоит из мобильных элементов, которые можно переносить с места на место, и укреплена колючей проволокой и сторожевыми башнями. Стена охватывает южные и юго-восточные провинции Турции: Хатай, Килис, Шанлыурфа, Мардин, Ширнак и Газиантеп.