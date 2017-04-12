Теперь в Николаеве можно отслеживать передвижение маршруток через Интернет

Недавно сервис поиска маршрутов общественного транспорта EasyWay запустил возможность отслеживания в он-лайн режиме GPS-данных маршрутных такси Николаева. Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса EasyWay.

При этом отмечается, что компания получила доступ только к GPS-данным маршрутных такси, а данные о передвижении городского электротранспорта пока не доступны.

"Недавно на EasyWay мы запустили GPS-данные Николаева. Мы получили доступ к информации только о маршрутках. С электротрансом, к сожалению, не все так просто. Еженедельно в систему добавляются новые транспортные средства, поэтому в ближайшее время мы ожидаем 100% покрытие маршруток. Выражаем благодарность мэрии за конструктив и желание открыть данные общественности", - говорится в сообщении.

Карта Николаева с GPS-данными маршруток доступна по ссылке: https://www.eway.in.ua/ua/cities/mykolaiv/routes

Для пользователей также доступны бесплатные мобильные приложения для Android и IOS.