Майские праздники 2017: как будут отдыхать украинцы

Совсем скоро майские праздники. И безусловно многих интересует, как будем отдыхать в эти дни.

В 2016 году Кабмин установил, что рабочие дни перенесут с понедельника 8 мая на субботу 13 мая.

Таким образом, выходными на майские в 2017 году будут дни: с 29 апреля по 2 мая, с 6 мая по 9 мая. То есть, парные четырехдневные выходные.

Кроме того, на День независимости Украины будем также отдыхать четыре дня подряд - с 24 по 27 августа включительно.