ЖКП «Південь» в Николаеве возглавила женщина

Ответственные должности не должны пустовать. Только вчера, 11 апреля, с должности директора жилищно-коммунального предприятия «Південь» ушел господин Белый, как уже сегодня его кресло заняла Наталья Павага.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Отмечается, соответствующее распоряжение было подписано мэром еще 10 апреля. Однако к своих обязанностям новоиспеченный директор приступила только 12 апреля.