В Николаеве встретились с матерью космонавта

12.04.17 15:21Сколько просмотров этой статьи179Сколько комментариев этой статьи0

В среду, 12 апреля глава Николаевского городского совета национальных обществ, советник городского головы Анар Ахундов и глава общественной организации «Русич-Николаев» Зоя Шаталова пожаловали в гости к Галине Михайловне Гидзенко — матери космонавта Павла Гидзенко, чтобы передать поздравления с Международным днём космонавтики.

Как сообщают новости Николаева, о космосе в квартире Галины Михайловны говорит очень многое — начиная от плакатов и тематических календарей на стенах и заканчивая грамотами, расставленными на столах и книжных полках. Она делилась с гостями воспоминаниями о сыне, о своей семье, показывала вырезки из газет и фотографии из семейного архива.

Анар Ахундов поблагодарил Галину Михайловну за сына, который вносит бесценный вклад в науку всего человечества, служа примером стойкости и мужества, и назвал Павла Гидзенко настоящей гордостью Николаева. Галине Михайловне передали поздравительный адрес для сына от мэра Николаева Александра Сенкевича, вручили цветы и корзину с подарками.

Под конец встречи Галина Михайловна совершила звонок по телефону своему сыну, который в настоящий момент живёт и работает в Звёздном городке в Москве, и гости смогли передать ему свои поздравления и слова признательности лично.

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