Жить в этих условиях невозможно: жители Садовой жалуются на фуры, которые «стекаются» с разных улиц и «ночуют» у них под окнами

12.04.17 15:39Сколько просмотров этой статьи171Сколько комментариев этой статьи0

Жители ул. Садовой сетуют на движение большегрузов, которые едут по улице со всего города, чтобы попасть в порты. Люди рассказывают, что фуры не только «убивают» дороги, но и стоят у них под окнами домов. Об этом представители инициативной группы рассказали депутатам на «транспортной» комиссии горсовета сегодня, 12 апреля, передает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Как сообщает "Мой город", представители инициативной группы рассказали, что обращались в патрульную полицию по поводу движения фур по Садовой. Там ответили, что не могут вмешаться в движение большегрузного транспорта в связи с тем, что были сняты знаки.

«У нас есть такое подозрение, что после того, как было принято решение исполкома, что движение внутри города было отдано на откуп руководителям 18 предприятий. Они установили для своих водителей схемы движения по городу. Садовая оказалось очень интенсивно нагружена, хотя сеть большегрузного транспорта пошла по всему городу после принятия решения», — рассказала представитель инициативной группы. Жители Садовой отметили, что на улицу «стекаются» фуры с порта, которые проезжают по Кузнецкой (Скороходова) и выезжают на Садовую. Туда же попадают с ул. Чкалова и Пограничной. В решении исполкома говорилось о том, что на стоянках большегрузов должны быть установлены схемы проезда. По словам жителей, их там нет.

«На сегодняшний день сложился просто коллапс», — рассказывают жители Садовой.

Они даже провели исследование. Так, 21 марта они зафиксировали 32 фуры в час, которые ехали по Садовой. А в субботу, 18 марта, их было 22. Жители рассказывают, что фуры выстраиваются по всей Садовой — в районе «Ощадбанка», детской и косметической поликлиник и далее в направлении к Кузнецкой и «отдыхают» целыми колоннами.

«Дальше так продолжаться не может. Жить в этих условиях невозможно. Приходите к нам в гости. Мы откроем окна, чтобы вы посмотрели. Такое впечатление, что мы живем на улице. Окна, которые выходят на Садовую, это улица, грохот неимоверный, грязь, пыль, задымленность. Дорога просто разбита», — обратились к депутатам жители Садовой.

В обращении к мэру жители требуют запретить движение большегрузов по Садовой от перекрестка ул. Кузнецкой до Никольской. Также просят ужесточить меры по отношению к нарушителям, в том числе руководителям и водителям, которые игнорируют предложенные маршруты движения, усилить ответственность чиновников, которые должны следить за выполнением решения, а также патрульной полиции обеспечить системный контроль.

Депутаты поддержали жителей. Сергей Исаков констатировал, что ситуация еще хуже — фуры двигаются и по Инженерной, и Малой Морской и другим улицам.

«Этот беспредел надо заканчивать», — сказал депутат.

Похожие новости

08.04.15 20:42ГПУ потребует снять неприкосновенность с Мельничука и других депутатов

04.12.14 16:54Д. Ледовских отказалась от мандата нардепа

15.03.14 13:54В Николаевском горсовете новый депутат

07.11.12 09:53Чем утешатся депутаты-отставники: 15 тысяч гривен ежемесячно и значок

15.02.11 10:54Футбольная команда николаевских депутатов обыграла на выезде своих херсонских коллег

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326490

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911920

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228170

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика