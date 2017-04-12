Жить в этих условиях невозможно: жители Садовой жалуются на фуры, которые «стекаются» с разных улиц и «ночуют» у них под окнами

Жители ул. Садовой сетуют на движение большегрузов, которые едут по улице со всего города, чтобы попасть в порты. Люди рассказывают, что фуры не только «убивают» дороги, но и стоят у них под окнами домов. Об этом представители инициативной группы рассказали депутатам на «транспортной» комиссии горсовета сегодня, 12 апреля, передает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Как сообщает "Мой город", представители инициативной группы рассказали, что обращались в патрульную полицию по поводу движения фур по Садовой. Там ответили, что не могут вмешаться в движение большегрузного транспорта в связи с тем, что были сняты знаки.

«У нас есть такое подозрение, что после того, как было принято решение исполкома, что движение внутри города было отдано на откуп руководителям 18 предприятий. Они установили для своих водителей схемы движения по городу. Садовая оказалось очень интенсивно нагружена, хотя сеть большегрузного транспорта пошла по всему городу после принятия решения», — рассказала представитель инициативной группы. Жители Садовой отметили, что на улицу «стекаются» фуры с порта, которые проезжают по Кузнецкой (Скороходова) и выезжают на Садовую. Туда же попадают с ул. Чкалова и Пограничной. В решении исполкома говорилось о том, что на стоянках большегрузов должны быть установлены схемы проезда. По словам жителей, их там нет.

«На сегодняшний день сложился просто коллапс», — рассказывают жители Садовой.

Они даже провели исследование. Так, 21 марта они зафиксировали 32 фуры в час, которые ехали по Садовой. А в субботу, 18 марта, их было 22. Жители рассказывают, что фуры выстраиваются по всей Садовой — в районе «Ощадбанка», детской и косметической поликлиник и далее в направлении к Кузнецкой и «отдыхают» целыми колоннами.

«Дальше так продолжаться не может. Жить в этих условиях невозможно. Приходите к нам в гости. Мы откроем окна, чтобы вы посмотрели. Такое впечатление, что мы живем на улице. Окна, которые выходят на Садовую, это улица, грохот неимоверный, грязь, пыль, задымленность. Дорога просто разбита», — обратились к депутатам жители Садовой.

В обращении к мэру жители требуют запретить движение большегрузов по Садовой от перекрестка ул. Кузнецкой до Никольской. Также просят ужесточить меры по отношению к нарушителям, в том числе руководителям и водителям, которые игнорируют предложенные маршруты движения, усилить ответственность чиновников, которые должны следить за выполнением решения, а также патрульной полиции обеспечить системный контроль.

Депутаты поддержали жителей. Сергей Исаков констатировал, что ситуация еще хуже — фуры двигаются и по Инженерной, и Малой Морской и другим улицам.

«Этот беспредел надо заканчивать», — сказал депутат.