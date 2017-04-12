На Николаевщине через суд обязали сельсовет установить дорожные знаки возле школы

Судом поддержана принципиальная позиция Первомайской местной прокуратуры о необходимости установки у учебного заведения в Арбузинском районе дорожных знаков для безопасного движения школьников.

Как сообщает "Свідок.info", в частности, по иску прокурора суд признал противоправной бездеятельность Новокрасненского сельского совета относительно необеспечения безопасных условий движения транспортных средств и пешеходов на прилегающей к общеобразовательной школе территории и обязал сельсовет оборудовать территорию дорожными знаками «Дети» и «Пешеходный переход».

При таких обстоятельствах восстановлены права 116 детей по обеспечению безопасности дорожного движения у учебного заведения.