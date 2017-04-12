48-летняя мать погибшего героя АТО родила тройню

12.04.17 18:50Сколько просмотров этой статьи176Сколько комментариев этой статьи0

В Житомире мать погибшего бойца АТО Дмитрия Ильницкого родила тройню.

О радостном событии сообщил главврач Житомирского областного перинатального центра Юрий Вайсбер, передает Житомир.info.

"Сегодня у нас большая радость - родилась вторая в 2017 году тройня. Это девочки весом 1600-1800 граммов каждая, активные, родились на 35 неделе методом кесарева сечения. Маме 48 лет, она решилась на искусственное оплодотворение, поскольку несколько лет назад вместе с мужем потеряли в АТО своего единственного сына. Сейчас мама и детки находятся в удовлетворительном состоянии в палате интенсивного лечения", - рассказал главный врач.

Девочек планируют назвать Машей, Дашей и Сашей.

К сожалению, они уже не увидят своего брата Дмитрия, который был ранен 29 ноября, в день своего рождения, в 2014 году под Донецким аэропортом в поселке Пески.

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