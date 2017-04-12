«Укрпочта» изменила логотип и слоган

12.04.17 18:40Сколько просмотров этой статьи174Сколько комментариев этой статьи0

«Укрпочта» сегодня, 12 апреля, представила новый логотип и слоган.

Новый логотип, по словам руководителя «Укрпочты» Игоря Смелянского, должен отображать позитивные изменения в компании.

Фото логотипа опубликованы на странице «Укрпочты» в Facebook.

«Мы уверены, новая бренд-айдентика и слоган “Главная почта страны” по-настоящему наберут высоту и станут тем знаком качества, о котором каждый украинец скажет: “Сервис, как на почте! Главной почте страны”», — говорится в сообщении.

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