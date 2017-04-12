«Укрпочта» изменила логотип и слоган «Укрпочта» сегодня, 12 апреля, представила новый логотип и слоган. Новый логотип, по словам руководителя «Укрпочты» Игоря Смелянского, должен отображать позитивные изменения в компании. Фото логотипа опубликованы на странице «Укрпочты» в Facebook. «Мы уверены, новая бренд-айдентика и слоган “Главная почта страны” по-настоящему наберут высоту и станут тем знаком качества, о котором каждый украинец скажет: “Сервис, как на почте! Главной почте страны”», — говорится в сообщении. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама