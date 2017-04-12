08.04.17 09:381310
«Укрпочта» изменила логотип и слоган
|12.04.17 18:40
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«Укрпочта» сегодня, 12 апреля, представила новый логотип и слоган.
«Укрпочта» сегодня, 12 апреля, представила новый логотип и слоган.
Новый логотип, по словам руководителя «Укрпочты» Игоря Смелянского, должен отображать позитивные изменения в компании.
Фото логотипа опубликованы на странице «Укрпочты» в Facebook.
«Мы уверены, новая бренд-айдентика и слоган “Главная почта страны” по-настоящему наберут высоту и станут тем знаком качества, о котором каждый украинец скажет: “Сервис, как на почте! Главной почте страны”», — говорится в сообщении.