Светлана Лобода представила неожиданный ролик с монахиней в главной роли. Видео

По сюжету молодая девушка достает из чулок плеер и начинает двигаться в такт музыке

Спустя две недели после премьеры пятой пластинки певицы, Светлана Лобода выпускает серию экстравагантных видеоисторий, посвященных знаковым композициям юбилейного альбома. Каждый из роликов имеет название, и уникальный сюжет выполнен в концептуальном стиле neon-noir.

Шесть видео – шесть героинь с абсолютно разными историями, погруженные в абстрактную атмосферу и яркий свет неоновых огней. Слоган промо кампании: "Она – Лобода"! Первая история посвящена треку "Стерва".

Главная героиня видео – монахиня. По сюжету молодая девушка совершает молитвенный обряд, после чего достает из чулок плеер, надевает наушники и начинает двигаться в такт музыке.