Гранатуров раскритиковал Сенкевича за отключение отопления в марте

12.04.17 20:49Сколько просмотров этой статьи184Сколько комментариев этой статьи0

Сопредседатель партии «Наш Край» и депутат Николаевского горсовета Юрий Гранатуров назвал решение мэра Александра Сенкевича отключить отопление 30 марта «бездумным».

Свое мнение он выразил в телепередаче «Добрый вечер», передает Шиповник

Можно было отключить отопление 30 марта в целях экономии? Конечно, можно. Прекратили. Бездумно абсолютно прекратили. Не подумав ни о чем. Дети пришли с каникул, какая сейчас температура в школах и детских садах? 13-14 градусов? А после этого сообщают, мол, пусть дети берут теплые вещи, или о том, что собираются сокращать уроки. Разве это разумно было сделано? Это же здоровье каждого ребенка, — считает Юрий Гранатуров.

При этом, он заявил, что во всем этом виноват лично мэр, который прислушался к чьему-то мнению и поступил неразумно, отключив отопление.

Сколько детей сейчас заболело, а кто виноват? Молодой городской голова прислушался к кому-то и невнимательно посмотрел на эти вещи. Надо было или каникулы объявить на неделю позже, либо надо было не выключать от отопления ни школы, ни детсады. Это разве для людей было сделано? Я считаю, что городская власть сделала огромный просчет.

Похожие новости

11.04.17 17:30Алескандр Береза назначен главой администрации Центрального района

09.04.17 12:45Сенкевич предложил ввести мораторий на строительство церквей в городе

03.04.17 11:49Мэр Николаева наградил победителей Кубка Николаевской области по каратэ

21.03.17 18:33Николаевцам начали отключать отопление

24.02.17 18:006 марта в мэрии состоится публичное представление отчета об исполнении городского бюджета за 2016 год

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326490

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911920

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228170

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика