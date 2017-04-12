Гранатуров раскритиковал Сенкевича за отключение отопления в марте

Сопредседатель партии «Наш Край» и депутат Николаевского горсовета Юрий Гранатуров назвал решение мэра Александра Сенкевича отключить отопление 30 марта «бездумным».

Свое мнение он выразил в телепередаче «Добрый вечер», передает Шиповник

Можно было отключить отопление 30 марта в целях экономии? Конечно, можно. Прекратили. Бездумно абсолютно прекратили. Не подумав ни о чем. Дети пришли с каникул, какая сейчас температура в школах и детских садах? 13-14 градусов? А после этого сообщают, мол, пусть дети берут теплые вещи, или о том, что собираются сокращать уроки. Разве это разумно было сделано? Это же здоровье каждого ребенка, — считает Юрий Гранатуров.

При этом, он заявил, что во всем этом виноват лично мэр, который прислушался к чьему-то мнению и поступил неразумно, отключив отопление.

Сколько детей сейчас заболело, а кто виноват? Молодой городской голова прислушался к кому-то и невнимательно посмотрел на эти вещи. Надо было или каникулы объявить на неделю позже, либо надо было не выключать от отопления ни школы, ни детсады. Это разве для людей было сделано? Я считаю, что городская власть сделала огромный просчет.