Выходные дни на Пасху 2017 в Украине: сколько будем отдыхать

Сколько выходных дней на Пасху 2017 ожидает украинцев? Этот вопрос интересует многих. Большинство православных праздников в Украине отмечается одного и того же числа каждый год, их называют «непереходящими». Но есть и «переходящие», которые выпадают на разные даты. Поэтому каждую весну украинцы ищут — сколько выходных дней на Пасху.

В этом году Пасха будет отмечаться 16 апреля, в воскресенье.

Так как праздник выпадает на выходной, украинцы получают дополнительный день для отдыха – 17 апреля. То есть выходных дней на Пасху 2017 будет 3.

Отметим, что графики выходных рассчитаны для работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер.

Согласно КЗоТ окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или руководитель путем издания приказа или другого распорядительного документа.