Как убыточное предприятие вывести в прибыльное — опыт Николаевской области

13.04.17 08:50Сколько просмотров этой статьи180Сколько комментариев этой статьи0

Агропромышленный комплекс на протяжении многих лет остается ведущей отраслью украинской экономики. Согласно исследованиям последних лет, всего лишь 17% от всех земель страны не задействовано в сельском хозяйстве, а большинство стран мира не владеют и десятой частью черноземов, которые есть в Украине. Несмотря на, казалось бы, благоприятные условия, в Украине достаточно низкий уровень урожайности, в сравнении с достижениями европейских аграриев.

Однако в нашей стране все же существуют предприятия, которые являются флагманами агропромышленности. Более того, такие хозяйства есть и в Николаевской области. Одно из них расположено в Арбузинском районе, в живописном селе Агрономия и носит одноименное с населенным пунктом название. Государственное предприятие «Агрономия» является опытным хозяйством Института садоводства НААН Украины. К сожалению, сложилось так, что на протяжении определенного периода времени руководство предприятия постоянно менялось. Более того, едва ли не каждый директор, покидая свою должность, пытался что-то с собой «прихватить». Так за несколько лет успешное, процветающее, крупное хозяйство лишилось огромной части своей материально-технической базы, многолетних достижений и крупных сумм на счетах. Три года назад в «Агрономию» вернулся Сергей Михайлович Чмырь. Когда-то он уже возглавлял ГП. Именно в те времена предприятие находилось на пике своего развития. В этот раз директору досталось наследство не в лучшем состоянии: разрушенные сооружения, банкротство, повсеместный упадок. Несмотря на некогда практически безвыходное положение, сегодня «Агрономии» есть чем похвастаться и что показать. Сотрудники предприятия отмечают, что все благодаря возвращению Сергея Чмыря – крепкого хозяйственника, высокопрофессионального агрария, доктора экономических наук, заслуженного работника сельского хозяйства Украины.

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