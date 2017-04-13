В оккупированном Луганске нет бензина - источники

Несколько источников LIGA.net сообщили, что не смогли вчера в городе заправить автомобили

В оккупированном Луганске возникли проблемы с покупкой бензина. По информации нескольких источников LIGA.net, вчера невозможно было купить бензин на заправках в разных частях города.

"Его просто нет, нет даже у тех, кто продавал нелегально, такие точки еще были в городе", - отметил LIGA.net луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

По его словам, весь бизнес, связанный с бензином, который еще остался в городе, контролирует главарь террористов Игорь Плотницкий.

"Получить элементарное разрешение на продажу сложно, все через его людей", - сказал луганчанин.

Он уточнил, что 1 литр бензин марки А-92 стоит 44 рублей, марки А-95 - 45 рублей.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.