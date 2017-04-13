Експерти заявляють, що пенсіонерам не повернуть зекономлені на субсидії гроші

13.04.17 10:17Сколько просмотров этой статьи171Сколько комментариев этой статьи0

Пенсіонери, які зекономили на використанні субсидії, не зможуть скористатися коштами, які накопичилися від їх економії у рахунок погашення коштів за тепло, а, натомість, будуть змушені повернути ці гроші назад ? в бюджет держави. Про це повідомляє Партія Пенсіонерів України.

Як повідомляє Николаевский Обозреватель", пенсіонери, які зекономили на використанні субсидії, не зможуть скористатися коштами, які накопичилися від їх економії у рахунок погашення коштів за тепло, а, натомість, будуть змушені повернути ці гроші назад ? в бюджет держави. Про це повідомляє Партія Пенсіонерів України.

Щоб «узаконити» таку трансакцію Кабінетом міністрів 23 серпня було ухвалено навіть відповідну постанову №534, в якій зазначається, що зекономлені гроші в межах нової соціальної норми ( яку прийняли в травні) не підуть в рахунок оплати тепла цієї зими, а будуть повернуті державі.

«Замість того, щоб держава допомагала пенсіонерам, склалася ситуація, коли пенсіонери змушені допомагати державі. Переконаний, що такі дії влади аж ніяк не стимулюватимуть людей поважного віку економити на субсидіях, адже не має гарантій, що за наступні опалювальні періоди зекономлені кошти не те що не монетизують, а можуть знову використати на потреби держави. Вчергове переконуємось в одному: на коштах соціально вразливих груп населення латають дірки в бюджеті, що по-суті вже абсурдно», - повідомив Микола Кукуріка.

За словами голови Партії Пенсіонерів, тепер пенсіонери не будуть економити, адже не розуміють, на яких підставах у них забрали їхні ж кошти.

«Потрібно розуміти, що люди відмовлялись від задоволення своїх потреб цілеспрямовано, тому таке відношення до них без всяких пояснень взагалі породило недовіру до субсидій».

Нагадаємо, раніше Партія Пенсіонерів України повідомляла, що вимоги до страхового стажу позбавлять частину українців пенсій.

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