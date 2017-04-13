08.04.17 09:381310
Победители ученических олимпиад получат 18 миллионов гривен
|13.04.17 10:57
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Правительство на своем заседании приняло решение относительно выплаты стипендий Президента Украины победителям ученических олимпиад, конкурса-защиты научно-исследовательских работ МАН. Кроме этого, участие украинской команды в летней Универсиаде-2017 и её проведение будет полностью профинансировано.
Правительство на своем заседании приняло решение относительно выплаты стипендий Президента Украины победителям ученических олимпиад, конкурса-защиты научно-исследовательских работ МАН. Кроме этого, участие украинской команды в летней Универсиаде-2017 и её проведение будет полностью профинансировано.
Как сообщает "Я и Закон", средства на данные нужды, в размере 18 миллионов гривен, будут высвобождены за счет перераспределения расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству образования и науки на 2017 год.
Из предусмотренной суммы 3,1 млн гривен – на выплату в полном объеме стипендии Президента Украины победителям Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам и Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины.
Размер стипендии – 2,2 тыс гривен в месяц.
Остальные 15 миллионов гривен – на спортивные мероприятия общегосударственного и международного уровня среди учащихся и студентов. Прежде всего, речь идет об участии студенческих сборных команд Украины в XXIX Всемирной летней Универсиаде в Китае.