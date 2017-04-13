В Киевсовете поддержали "сухой закон" на Евровидении

13.04.17 13:21Сколько просмотров этой статьи171Сколько комментариев этой статьи0

Ограничения будут действовать на некоторых территориях столицы.

Как сообщает "Кореспондент.net" в Киеве на время Евровидения-2017 запретят продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков, кроме пива в пластиковой таре, в пределах отдельных территорий города. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета в четверг, 13 апреля.

Соответствующее предложение полиции депутаты поддержали на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики.

Ограничения будут введены с 4 мая по 15 мая на прилегающей к Еврогородку территории (Крещатик) и с 8 по 13 мая вокруг Международного выставочного центра. "Комиссия по торговле решила поручить Департаменту промышленности исполнительного органа Киевсовета (КГГА) подготовить соответствующее распоряжение", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве накануне Евровидения-2017 появится "диалоговая" полиция, которая должна будет снижать уровень агрессии участников массовых мероприятий.

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