Украинцы определили виновных в своей бедности. Комментарий социолога

13.04.17 14:14Сколько просмотров этой статьи164Сколько комментариев этой статьи0

Научный сотрудник отдела экономической социологии Института социологии НАН Украины Виталина Буткалюк сообщила в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина, что в своей бедности украинцы винят жадность олигархов и коррупцию.

«Нежелание олигархов отказываться от сверхприбыли (60% опрошенных) и коррупция (59% опрошенных) — население это видит, и к тому же эта коррупция существенно снизила наш (Украины — Ред.) рейтинг», — сообщила Буткалюк.

Социолог уверена, что в Украине наиболее целесообразно использовать подход в оценке уровня бедности, согласно которому семьи, тратящие 62% и более своего дохода на удовлетворение базовых потребностей в еде, оплате жилища, одежде, — живут в бедности.

«Этот подход нам позволит на самом деле оценить бедность и малообеспеченность в украинском обществе. Для того чтобы человек мог сказать, что он живет достойно, что у него нормальный уровень жизни, должен оставаться достаточный доход, чтобы удовлетворять потребности более высокого уровня — в отдыхе, в качественном досуге и так далее. При определении бедности очень важно кроме дохода учитывать еще и риски попадания в категорию бедных: даже при высоком доходе, человек, не имея сбережений, в случае потери здоровья или еще каких-либо ухудшений жизненных условий, сразу же может попасть в категорию бедных. И на эту проблему тоже надо обращать внимание», — сказала Виталина Буткалюк на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева заявила, что население Украины стремительно беднеет последние несколько лет, а заведующая отделом исследований уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАН Украины Людмила Черенько выразила надежду, что 2017 год покажет более существенное изменение тренда на снижение бедности в стране.

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