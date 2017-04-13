Николаевская власть приняла решение по новому кладбищу

13.04.17 15:38Сколько просмотров этой статьи136Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил в эфире телеканала «Николаев», что власть уже приняла решение по местоположению нового кладбища.

«На сегодняшний день мы ведем переговоры, и я надеюсь в завершающей стадии уже по разработке документации по землям обороны в некоторых местах. И в Капустинной балке, там, где у нас полигон находился и еще в некоторых местах.

На сегодняшний день, я думаю, что мы уже на финальном этапе подготовки этой документации…. Я думаю, что в ближайшее время мы эту проблему разрешим», - сказал Сенкевич.

Мэр также пообещал, что в этом году сделают дорогу к новому Матвеевскому кладбищу и приведут его в порядок, сообщает "Инвестор".

«Я прошу не реагировать на раскручивание этой ситуации. Я думаю, что в ближайшее время мы ее разрешим», - завершил городской голова.

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