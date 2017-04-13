В Украине массово закрывают институты Академии наук

В Украине из-за недофинансирования Национальной академии наук пришлось закрыть уже шесть научных учреждений. Об этом во время отчетной сессии общего собрания НАНУ сообщил ее президент, академик Борис Патон, передает УНН.

"Из-за хронического бюджетного недофинансирования Академии, было признано ликвидировать или реорганизовать более 10 научных учреждений, из которых деятельность шести уже прекращена", - сообщил он.

Стоит также отметить, что за последний год штатная численность работников НАН Украины сократилась более чем на 5 тысяч человек (почти 15%).

"Несмотря на увеличение государственных расходов на деятельность НАН Украины на 31%, обеспечить в отдельных научных учреждениях работу в полном режиме занятости не удалось. Сейчас дефицит бюджета Академии составляет около 627 миллионов гривен", - сказал академик.

По его словам, единственным источником поддержки научной инфраструктуры становятся собственные поступления академических учреждений.