Где в Украине самые дешевые и самые дорогие продукты

По данным Госстатистики на начало апреля, цена корзины из топ-10 самых необходимых продуктов колеблется от 236 до 275 грн.

В Украине продолжают дорожать продукты. Об этом говорят последние данные Госслужбы статистики, которая мониторит стоимость основных товаров каждые 10 дней. За полгода на 10—20% выросли цены на молоко, мясо, колбасы.

Но есть и снижение — несмотря на приближающуюся Пасху, на 20% подешевели яйца, а борщнабор на 5% . "Сегодня" подсчитала, в каких регионах теперь дороже и дешевле всего накрыть пасхальный стол, купив для него 10 самых необходимых продуктов.

ЧТО, ГДЕ, ПОЧЕМ.

Как видно из инфографики, цены по регионам на многие продукты отличаются существенно. Например, самый дешевый хлеб пекут в Запорожской области, там он стоит меньше 10 грн за буханку, при том, что зарплаты запорожане получают не самые низкие (почти 6000 грн в месяц).

А вот достаточно небогатая Житомирщина, где средние заработки не достигают и 5000 грн, лидирует не только по ценам на хлеб (14,48 грн/буханка), но и на вареную колбасу. К примеру, она там дороже, чем в Киеве (средняя зарплата почти 10 тыс. грн) — 76 грн/кг против 71.

Самая дешевая "варенка" — в Луганской области, всего 48,57 грн/кг. Также на Луганщине самое дешевое молоко — всего 13,5 грн/л против 16,4 грн/л в Днепропетровской области, где оно дороже всего.

На Днепропетровщине и самое дорогое среди регионов мясо — килограмм свинины там стоит почти 85 грн, недотянув всего 60 копеек до столичных цен.

Закарпатье отличилось самой дорогой бакалеей — так гречка и сахар там стоят на 2—3 грн/кг больше, чем в других регионах.

Наконец, борщнабор самый дешевый на Львовщине, а самый дорогой — в Черновицкой области.

Парадоксальное подешевение яиц перед Пасхой не коснулось Донецкой области — там десяток стоит 13,27 грн. Это на 40% дороже, чем в той же Черновицкой области, где цены на них самые низкие, всего 9,57 грн за десяток.

СТОЛ НА ПАСХУ.

Подсчеты показали, что средняя стоимость продуктов в регионах не сильно отличается. Так, закупки для пасхального стола мяса, колбасы, яиц, муки, сахара, молока, необходимых для того, чтобы испечь праздничные куличи, а также овощей, обойдутся везде в 250—270 грн.

Причина в том, что дороговизна одних продуктов, например, мяса, колбасы перекрывается более низкой стоимостью других — молока, хлеба, бакалеи, овощей.

Самая дорогая корзинка получилась на Житомирщине, там надо уплатить 275 грн за 10 позиций из инфографики (по килограмму каждого продукта). Это даже больше на 2 грн, чем в Киеве. А самая дешевая корзинка — в прифронтовой Луганской области (236 грн).

По словам эксперта по торговле Владимира Молчанова, это вызвано невысоким качеством ряда местных продуктов: "Не может съедобная вареная колбаса стоить 48 грн/кг, а молоко — 13 грн/л". Обвал цен на яйца директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объясняет затовариванием рынка: "Производители нарастили производство яиц в расчете на увеличение экспорта, но просчитались. Цены могут упасть еще на гривню за десяток".

Также Дорошенко обещает стабильные цены на мясо, мол, предел пока достигнут. А молочка должна даже подешеветь из-за снижения закупочных цен на молоко.