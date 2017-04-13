08.04.17 09:381310
Ryanair начнет рейсы из Украины раньше ожидаемого
|13.04.17 16:34
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Полеты из Киева в лондонский аэропорт Станстед будут осуществляться пять раз в неделю, из Львова в Лондон – два раза в неделю.
Полеты из Киева в лондонский аэропорт Станстед будут осуществляться пять раз в неделю, из Львова в Лондон – два раза в неделю.
Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы ирландская Ryanair начнет полеты из Киева и Львова в Лондон в сентябре, заявили в пресс-службе лоукостера.
В прошлом месяце сообщалось, что Ryanair начнет летать из Украины 29 октября. Тогда же лоукостер начал продажу билетов в стране - за билет в Лондон и обратно нужно заплатить 72 евро.
Сообщается, что полеты из Киева в лондонский аэропорт Станстед будут осуществляться пять раз в неделю, из Львова в Лондон – два раза в неделю.
При этом до 17 апреля билеты будут продаваться по акционной цене - от 25 фунтов стерлингов.
"По случаю праздника запускаем продажу билетов на киевском и львовском направлениях по цене всего от 24,99 евро за перелет в сентябре и октябре, которые доступны для бронирования до полуночи понедельника (17 апреля)", - сказали в пресс-службе.