Ryanair начнет рейсы из Украины раньше ожидаемого

Полеты из Киева в лондонский аэропорт Станстед будут осуществляться пять раз в неделю, из Львова в Лондон – два раза в неделю.

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы ирландская Ryanair начнет полеты из Киева и Львова в Лондон в сентябре, заявили в пресс-службе лоукостера.

В прошлом месяце сообщалось, что Ryanair начнет летать из Украины 29 октября. Тогда же лоукостер начал продажу билетов в стране - за билет в Лондон и обратно нужно заплатить 72 евро.

Сообщается, что полеты из Киева в лондонский аэропорт Станстед будут осуществляться пять раз в неделю, из Львова в Лондон – два раза в неделю.

При этом до 17 апреля билеты будут продаваться по акционной цене - от 25 фунтов стерлингов.

"По случаю праздника запускаем продажу билетов на киевском и львовском направлениях по цене всего от 24,99 евро за перелет в сентябре и октябре, которые доступны для бронирования до полуночи понедельника (17 апреля)", - сказали в пресс-службе.