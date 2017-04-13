У Миколаєві обговорили формування та реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в області

13.04.17 18:35Сколько просмотров этой статьи153Сколько комментариев этой статьи0

12 квітня у Миколаєві відбувся «круглий стіл» на тему: «Формування та реалізація державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Миколаївській області». У засіданні взяли участь спеціалісти департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації, представники державних установ, організацій громадянського суспільства, які є суб’єктами Національного механізму взаємодії з протидії торгівлі людьми в Миколаївській області.

У рамках заходу було винесено на загальне обговорення питання стану реалізації місцевої політики у сфері протидії торгівлі людьми, а саме діяльності державних та громадських організацій щодо попередження торгівлі людьми, надання допомоги особам, які постраждали від вказаного злочину.

Засідання проводилося в межах проекту «Зміцнення взаємодії у формування та реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Миколаївській області», який реалізується у партнерстві з департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації.

Проект має допомогти у доступі мешканців Миколаївської області, які постраждали від торгівлі людьми, до допомоги та захисту, а також вразливих верств населення – до послуг із попередження торгівлі людьми, що гарантовані їм законодавством та міжнародними зобов’язаннями України у сфері протидії торгівлі людьми.

Проблема торгівлі людьми визнана в Україні надзвичайно актуальною, про що свідчить існування нормативно-правової бази, спрямованої на протидію цьому злочину та активність державних, неурядових та міжнародних організацій впродовж останніх років.

У Миколаївській області 12 громадянам присвоєно статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, згідно з минулорічними статистичними даними на території України встановлено такий статус 239 особам. Але постраждалих осіб значно більше. За статистикою Міжнародної організації з міграції, тільки у 2016 році виявлено 491 постраждалу особу.

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