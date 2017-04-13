Приготовьте документы: грядет усиленная проверка паспортов и авто

В связи с пасхальными и майскими праздниками Госпогранслужба усиливает меры безопасности на государственной границе и в контролируемых пограничных районах.

Об этом, как передает Politeka, сегодня, 13 апреля, заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины — пресс-секретарь Олег Слободян.

По его словам, меры по усилению проводятся с целью недопущения проникновения на территорию Украины под видом мирных граждан террористов, диверсантов и провокаторов, а также перевозки оружия, средств террора и других запрещенных предметов.

Уже организовано взаимодействие с подразделениями ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Нацполиции, ГСЧС и другими правоохранительными органами.

«Пограничники будут осуществлять тщательную проверку документов, лиц и транспортных средств, в том числе, которые будут передвигаться в контролируемых пограничных районах», — сообщил Слободян.

Представитель Госпогранслужбы пояснил, что меры безопасности будут усилены и в пунктах пропуска через границу. К несению службы будут привлечены резервы ведомства, служебные собаки и дополнительные технические средства. Также будут круглосуточно дежурить ситуативные группы.