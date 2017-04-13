Приготовьте документы: грядет усиленная проверка паспортов и авто

13.04.17 18:45Сколько просмотров этой статьи150Сколько комментариев этой статьи0

В связи с пасхальными и майскими праздниками Госпогранслужба усиливает меры безопасности на государственной границе и в контролируемых пограничных районах.

Об этом, как передает Politeka, сегодня, 13 апреля, заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины — пресс-секретарь Олег Слободян.

По его словам, меры по усилению проводятся с целью недопущения проникновения на территорию Украины под видом мирных граждан террористов, диверсантов и провокаторов, а также перевозки оружия, средств террора и других запрещенных предметов.

Уже организовано взаимодействие с подразделениями ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Нацполиции, ГСЧС и другими правоохранительными органами.

«Пограничники будут осуществлять тщательную проверку документов, лиц и транспортных средств, в том числе, которые будут передвигаться в контролируемых пограничных районах», — сообщил Слободян.

Представитель Госпогранслужбы пояснил, что меры безопасности будут усилены и в пунктах пропуска через границу. К несению службы будут привлечены резервы ведомства, служебные собаки и дополнительные технические средства. Также будут круглосуточно дежурить ситуативные группы.

Похожие новости

15.04.17 13:23На границе при попытке попасть в РФ выявили «без вести пропавшую» 14-летнюю девочку из Киевщины

12.04.17 22:47Выходные дни на Пасху 2017 в Украине: сколько будем отдыхать

31.01.17 17:15По проекту "Стена" построено уже 83,2 км заграждений

01.05.10 12:28В. Чайка и В. Рукоманов приветствовали участников первомайского митинга БЛС. Профсоюзы прошли мимо

01.05.10 09:05Сегодня на первомайскую демонстрацию выйдут в Николаеве профсоюзы и коммунисты

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326480

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228170

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика