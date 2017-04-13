В Украине восстановят выплаты детям чернобыльцев

13.04.17 19:00Сколько просмотров этой статьи150Сколько комментариев этой статьи0

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в статью 48 закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" (№ 5297).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 273 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусмотрено восстановить право на выплату ежегодной помощи на оздоровление каждому ребенку, который потерял в результате Чернобыльской катастрофы одного из родителей, и эвакуированным из зоны отчуждения в 1986 году.

Заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир отметил на заседании парламента, что в 2016 году в результате внесения изменений в закон о социальной защите лиц, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, были лишены права на ежегодную помощь на оздоровление дети, потерявшие одного из родителей вследствие Чернобыльской катастрофы, эвакуированные из зоны отчуждения в 1986 году.

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