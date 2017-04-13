На Пасху в Николаевской области на улицы выйдут 600 полицейских

На Пасху, в поминальные дни и 9 мая в Николаевской области патрулировать улицы будут около 600 полицейских.

Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника Главного управления полиции в Николаевской области Александр Селиверстов.

Он сообщил, что на Пасху в Николаеве будет перекрыто движение транспорта на улице Лягина и части улицы Потемкинской - у Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.

Что касается 9 мая, то полиция примет все меры, чтобы избежать конфликтов на политической почве.

Александр Селиверстов напомнил, что существует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарного режимов, в соответствии с которым запрещена коммунистическая символика на территории Украины.

«Хочу обратиться к жителям: не нужно нарушать закон. Существует уголовная ответственность по данному поводу», - сказал Селиверстов.