В Украине появятся частные детективы

Верховная Рада узаконила частных детективов.

За закон о частной детективной (розыскной) деятельности №3726 проголосовали 261 народных депутатов, передает LIGA.net.

Согласно принятому законодательному акту, частным детективом может быть гражданин Украины, которому исполнился 21 год, имеющий высшее юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях. Также он должен получить свидетельство на право заниматься частной детективной деятельностью, которое выдается Министерством юстиции.

Как отмечается в законе, частный детектив собирает и фиксирует информацию, занимается поиском предметов, имущества, людей и животных по заказу граждан, юридических лиц или органов власти.