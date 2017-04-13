6 способов окрашивания яиц

Один из самых ожидаемых праздников весны – Пасха – не за горами. Подготовка к нему – отличный способ собрать всю семью и вместе покреативить над украшением традиционных пасхальных блюд, в частности, над окраской яиц. Идей для этого – несметное количество, и выбрать именно свой способ не составит труда.

Казалось бы, на магазинных полках сегодня есть достаточное количество красителей, наклеек и готовых украшений – выбирай любое. Но, яйцо, украшенное своими руками или руками ребенка, подарит не только массу незабываемых эмоций при его подготовке, но и сделает нетривиальным обыденную пасхальную корзину, предоставив возможность на время превратиться в художника и волшебника.

К тому же, именно писанка или крашанка – это оберег и лучший подарок к Пасхе друзьям и близким. По традиции, яйца принято окрашивать в Чистый Четверг - накануне Пасхи.

Классика жанра: равномерное однотонное окрашивание

Многие природные компоненты обладают красящим действием. Это позволяет получать разнообразные цвета и оттенки, в частности, и при окраске яиц.

Розового цвета можно добиться, окрашивая яйца соком свеклы, бледно-желтого – с помощью лимона или моркови, желтого – благодаря цветкам календулы, зеленого – с помощью шпината либо крапивы, синего – посредством краснокочанной капусты. Коричневый цвет дарит луковая шелуха, а бежевый цвет – кофе.

Рецепт: Все, что вам нужно – это белые яйца, сваренные вкрутую, 5 стаканов воды, 5 ст. ложек 9% уксуса и необходимый продукт.

Продукт сварить, добавить ускус и прокипятить в этом отваре (в случае применения моркови, лимона либо свеклы – полученным соком необходимо натереть) яйца. Для получения необходимого оттенка варьируйте время варки яиц – чем дольше времени они будут находиться в отваре, тем более интенсивным будет цвет.

Чтобы яйца после окраски блестели – смажьте их растительным маслом и натрите тканью.

Замысловатые разводы: окрашивание нитями мулине

Рецепт: Обмотайте яйца разноцветными нитями мулине и сварите их вкрутую. Не снимайте нити, пока яйца полностью не высохнут и не остынут.

В качестве основы можно использовать уже сваренные ранее яйца в ярком однотонном цвете.

Эффект мрамора: масло, краска и немного художественного чутья

Рецепт: Окрасьте яйца в светлые яркие цвета, например, в желтый, красный, оранжевый. Дайте яйцам полностью высохнуть. Разведите темные цвета водой. Добавьте к каждому цвету растительное масло (1 ч. л.).

Аккуратно размешайте (не взбалтывайте) масло так, чтобы стало много масляных комочков, размером не больше горошины. Окуните каждое яйцо в темный цвет и тут же выньте. Красивый мраморный рисунок получается, если помещать в раствор яйцо не больше одного раза.

Поцелуй природы: яйца с лиственными оттисками

Рецепт: Для того, чтобы получить на яйце отображения листика, достаточно приложить к нему петрушку либо укроп, плотно обмотать в марлю и поместить в кипящий раствор. Лучше всего данный рисунок получается, если варить яйцо в луковой шелухе.

Польца-дот: узор в крапинку

Рецепт: Возьмите мокрое яйцо, обваляйте его в рисе либо любой другой крупной крупе и туго обмотайте марлей, закрепив концы. Поместите его в отвар и варите до необходимого оттенка.

Перманентный «макияж»: стильный узор по собственному эскизу

Рецепт: Если традиционные способы вас уже не впечатляют, вы сами можете проявить творчество во время подготовки яиц к Пасхе. Для этого возьмите обычное белое яйцо и нанесите на него рисунок перманентным маркером.

Для того, чтобы сам узор был равномерным и аккуратным, поместите яйцо на подставку перед тем, как разрисовывать его, а после – дайте высохнуть ему около часа. Данный вид рисунка абсолютно безвреден для продукта, так как остается только на шелухе.