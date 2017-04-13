6 способов окрашивания яиц

13.04.17 20:44Сколько просмотров этой статьи157Сколько комментариев этой статьи0

Один из самых ожидаемых праздников весны – Пасха – не за горами. Подготовка к нему – отличный способ собрать всю семью и вместе покреативить над украшением традиционных пасхальных блюд, в частности, над окраской яиц. Идей для этого – несметное количество, и выбрать именно свой способ не составит труда.

Казалось бы, на магазинных полках сегодня есть достаточное количество красителей, наклеек и готовых украшений – выбирай любое. Но, яйцо, украшенное своими руками или руками ребенка, подарит не только массу незабываемых эмоций при его подготовке, но и сделает нетривиальным обыденную пасхальную корзину, предоставив возможность на время превратиться в художника и волшебника.

К тому же, именно писанка или крашанка – это оберег и лучший подарок к Пасхе друзьям и близким. По традиции, яйца принято окрашивать в Чистый Четверг - накануне Пасхи.

Классика жанра: равномерное однотонное окрашивание

Многие природные компоненты обладают красящим действием. Это позволяет получать разнообразные цвета и оттенки, в частности, и при окраске яиц.

Розового цвета можно добиться, окрашивая яйца соком свеклы, бледно-желтого – с помощью лимона или моркови, желтого – благодаря цветкам календулы, зеленого – с помощью шпината либо крапивы, синего – посредством краснокочанной капусты. Коричневый цвет дарит луковая шелуха, а бежевый цвет – кофе.

Рецепт: Все, что вам нужно – это белые яйца, сваренные вкрутую, 5 стаканов воды, 5 ст. ложек 9% уксуса и необходимый продукт.

Продукт сварить, добавить ускус и прокипятить в этом отваре (в случае применения моркови, лимона либо свеклы – полученным соком необходимо натереть) яйца. Для получения необходимого оттенка варьируйте время варки яиц – чем дольше времени они будут находиться в отваре, тем более интенсивным будет цвет.

Чтобы яйца после окраски блестели – смажьте их растительным маслом и натрите тканью.

Замысловатые разводы: окрашивание нитями мулине

Рецепт: Обмотайте яйца разноцветными нитями мулине и сварите их вкрутую. Не снимайте нити, пока яйца полностью не высохнут и не остынут.

В качестве основы можно использовать уже сваренные ранее яйца в ярком однотонном цвете.

Эффект мрамора: масло, краска и немного художественного чутья

Рецепт: Окрасьте яйца в светлые яркие цвета, например, в желтый, красный, оранжевый. Дайте яйцам полностью высохнуть. Разведите темные цвета водой. Добавьте к каждому цвету растительное масло (1 ч. л.).

Аккуратно размешайте (не взбалтывайте) масло так, чтобы стало много масляных комочков, размером не больше горошины. Окуните каждое яйцо в темный цвет и тут же выньте. Красивый мраморный рисунок получается, если помещать в раствор яйцо не больше одного раза.

Поцелуй природы: яйца с лиственными оттисками

Рецепт: Для того, чтобы получить на яйце отображения листика, достаточно приложить к нему петрушку либо укроп, плотно обмотать в марлю и поместить в кипящий раствор. Лучше всего данный рисунок получается, если варить яйцо в луковой шелухе.

Польца-дот: узор в крапинку

Рецепт: Возьмите мокрое яйцо, обваляйте его в рисе либо любой другой крупной крупе и туго обмотайте марлей, закрепив концы. Поместите его в отвар и варите до необходимого оттенка.

Перманентный «макияж»: стильный узор по собственному эскизу

Рецепт: Если традиционные способы вас уже не впечатляют, вы сами можете проявить творчество во время подготовки яиц к Пасхе. Для этого возьмите обычное белое яйцо и нанесите на него рисунок перманентным маркером.

Для того, чтобы сам узор был равномерным и аккуратным, поместите яйцо на подставку перед тем, как разрисовывать его, а после – дайте высохнуть ему около часа. Данный вид рисунка абсолютно безвреден для продукта, так как остается только на шелухе.

Похожие новости

13.04.17 16:45Где в Украине самые дешевые и самые дорогие продукты

22.02.17 13:50Перекись водорода: 25 способов использования

28.04.16 20:25Пасха для украинцев примерно в 20 раз значимее 1 мая

06.05.13 12:20Пасха в Николаевской области прошла без инцидентов

17.04.09 12:50Николаевцы на Всеукраинской Пасхальной ярмарке

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326480

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228170

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика