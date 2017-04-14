Николаевская гимназия стала 86 из 100 лучших школ Украины

В Украине насчитывают почти 17 тыс. школ, как выбрать ту, которая даст ребёнку качественное образование?

Чтобы помочь украинцам ответить на эти вопросы и понять, где в нашей стране готовят наиболее конкурентоспособных и образованных выпускников, Фокус сделал всеукраинский рейтинг лучших учебных заведений страны.

Чтобы определить 100 лучших школ Украины, Фокус статистически обработал полные данные результатов ВНО всех выпускников 2016 года. Чтобы избежать погрешностей малых выборок, мы учитывали школы, предоставившие минимум 20 учеников для тестирования. То, как распределились победители рейтинга, показывает, что сильные школы и талантливые дети есть во всех областях Украины. Это значит, что получить хорошее среднее образование можно фактически во всех регионах страны.

В ТОП-100 лучших школ Украины вошла Николаевская гимназия №2, которая занимает 86 место в рейтинге.