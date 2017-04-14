Рада отменила обязательную экспертизу для строительства

14.04.17 10:49Сколько просмотров этой статьи127Сколько комментариев этой статьи0

За закон проголосовали 276 депутатов.

Нардепы во втором чтении одобрили законопроект №5587 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по улучшению условий ведения строительной деятельности". За принятие закона проголосовали 276 народных депутатов.

Теперь в законе отменяется необходимость получения дополнительных технических условий от Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается отменить обязательную экспертизу по вопросам прочности, надежности и долговечности для объектов строительства I и II категорий сложности на территориях со сложными условиями.

Также этим законопроектом регулируется ситуация с лицензированием сертифицированных инженеров, предусматривая высшее образование для архитекторов.

Похожие новости

10.12.15 18:50Анализ сетей в украинском парламенте

06.09.13 18:27Рада приняла два первых еврозакона

14.12.12 11:48К диалогу в ВР готовы партия власти, "УДАР" и часть "Батькивщины" - Копатько

15.02.12 10:22Украинские миллиардеры уходят из Рады

16.12.08 13:36Тени возникают в полдень

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326480

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228170

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика