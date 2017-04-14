Рада отменила обязательную экспертизу для строительства

За закон проголосовали 276 депутатов.

Нардепы во втором чтении одобрили законопроект №5587 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по улучшению условий ведения строительной деятельности". За принятие закона проголосовали 276 народных депутатов.

Теперь в законе отменяется необходимость получения дополнительных технических условий от Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается отменить обязательную экспертизу по вопросам прочности, надежности и долговечности для объектов строительства I и II категорий сложности на территориях со сложными условиями.

Также этим законопроектом регулируется ситуация с лицензированием сертифицированных инженеров, предусматривая высшее образование для архитекторов.