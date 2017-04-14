В Николаеве утвердили перечень мест отдыха на воде

14.04.17 11:06Сколько просмотров этой статьи152Сколько комментариев этой статьи0

Перед началом летнего сезона в Николаеве традиционно определили места отдыха горожан на водных объектах.

Такое решение было принято на заседании исполкома Николаевского городского совета в пятницу, 14 апреля, передает Инше.ТВ

Как и в прошлом году, в Николаеве официальными признаны два пляжа: «Стрелка» в парке Победы и «Чайка» в Корабельном районе.

Помимо этого, горожанам определили 9 мест для отдыха у воды:

зона отдыха «Прибой» (ул. Степовая, 35);

лодочная станция «Локомотив» (пер. Звездный, 35);

КДЮСШ «Коммунаровец» (пр. Героев Сталинграда, 2/4);

СДЮШОР по гребле академической (ул. Маршала Малиновского, 74);

ШВСМ (Ингульский спуск, 4).

Клуб юных моряков с флотилией (Ингульский спуск, 2);

областной яхт-клуб (ул. Спортивная, 7);

береговая зона микрорайона Намыв;

ДЮСОК (Заводская площадь, 1 в Корабельном районе).

В Ингульском районе места отдыха отсутствуют.

Как отметил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения горсовета Александр Герасименя, на сегодня только земля пляжа «Стрелка» имеет все необходимые по законодательству документы.

Пляж «Чайка» в Корабельном районе получит свой статус только после подписания паспорта пляжа, который является необходимым документом при сдаче зоны отдыха. Необходимо провести водолазное обследование, необходимо оборудовать спасательный пост, научить спасателей и создать условия для безопасного отдыха населения, раздевалки, навесы и прочую инфраструктуру, — сказал он.

Он добавил, что в прошлом году на воде в Николаеве погибли 10 человек, из которых только один – в зоне отдыха. Кроме того, в прошлом году было спасено 8 человек.

Районные администрации должны создать районные комиссии для определения готовности мест массового отдыха населения на водных объектах к функционированию в летний период.

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