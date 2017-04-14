08.04.17 09:381310
В Николаеве утвердили перечень мест отдыха на воде
|14.04.17 11:06
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Перед началом летнего сезона в Николаеве традиционно определили места отдыха горожан на водных объектах.
Перед началом летнего сезона в Николаеве традиционно определили места отдыха горожан на водных объектах.
Такое решение было принято на заседании исполкома Николаевского городского совета в пятницу, 14 апреля, передает Инше.ТВ
Как и в прошлом году, в Николаеве официальными признаны два пляжа: «Стрелка» в парке Победы и «Чайка» в Корабельном районе.
Помимо этого, горожанам определили 9 мест для отдыха у воды:
зона отдыха «Прибой» (ул. Степовая, 35);
лодочная станция «Локомотив» (пер. Звездный, 35);
КДЮСШ «Коммунаровец» (пр. Героев Сталинграда, 2/4);
СДЮШОР по гребле академической (ул. Маршала Малиновского, 74);
ШВСМ (Ингульский спуск, 4).
Клуб юных моряков с флотилией (Ингульский спуск, 2);
областной яхт-клуб (ул. Спортивная, 7);
береговая зона микрорайона Намыв;
ДЮСОК (Заводская площадь, 1 в Корабельном районе).
В Ингульском районе места отдыха отсутствуют.
Как отметил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения горсовета Александр Герасименя, на сегодня только земля пляжа «Стрелка» имеет все необходимые по законодательству документы.
Пляж «Чайка» в Корабельном районе получит свой статус только после подписания паспорта пляжа, который является необходимым документом при сдаче зоны отдыха. Необходимо провести водолазное обследование, необходимо оборудовать спасательный пост, научить спасателей и создать условия для безопасного отдыха населения, раздевалки, навесы и прочую инфраструктуру, — сказал он.
Он добавил, что в прошлом году на воде в Николаеве погибли 10 человек, из которых только один – в зоне отдыха. Кроме того, в прошлом году было спасено 8 человек.
Районные администрации должны создать районные комиссии для определения готовности мест массового отдыха населения на водных объектах к функционированию в летний период.