08.04.17 09:381310
За счет бюджета Николаева оздоровят 2 тыс. детей льготных категорий
|14.04.17 13:27
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В 2017 году за счет средств бюджета Николаева оздоровят 2 тысячи детей льготных категорий. Об этом в пятницу, 14 апреля, во время заседания исполкома городского совета рассказала начальник городской службы по делам детей Ирина Шамарина, сообщает сайт Николаевского городского совета.
В 2017 году за счет средств бюджета Николаева оздоровят 2 тысячи детей льготных категорий. Об этом в пятницу, 14 апреля, во время заседания исполкома городского совета рассказала начальник городской службы по делам детей Ирина Шамарина, сообщает сайт Николаевского городского совета.
В 2017 году планируем оздоровить 2 тысячи детей льготных категорий, - сказала Ирина Шамарина.