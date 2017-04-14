За счет бюджета Николаева оздоровят 2 тыс. детей льготных категорий

В 2017 году за счет средств бюджета Николаева оздоровят 2 тысячи детей льготных категорий. Об этом в пятницу, 14 апреля, во время заседания исполкома городского совета рассказала начальник городской службы по делам детей Ирина Шамарина, сообщает сайт Николаевского городского совета.

В 2017 году планируем оздоровить 2 тысячи детей льготных категорий, - сказала Ирина Шамарина.