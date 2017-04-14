Вкусная жизнь: кулич пасхальный

Кулич — самая традиционная Пасхальная выпечка.

Готовить его надо только в хорошем настроении, тогда он получится безупречным! Из указанного количества ингредиентов получается 3 кулича высотой 11 см и шириной 17 см и 6 маленьких куличей высотой 7 см и шириной 6 см.

Кулич пасхальный. Ингредиенты

500 мл молока 11 г сухих дрожжей (или 50–60 г сырых дрожжей) 1–1.3 кг муки 6 яиц 200 г сливочного масла или маргарина 250–300 г сахара 300 г изюма 1 ч.л. ванильного сахара

глазурь:

2 белка 100 г сахара

Приготовление

Шаг 1 Молоко немного подогреть (чтобы оно было чуть теплое), растворить в нем дрожжи.

Шаг 2 Добавить 500 г муки, хорошо размешать.

Шаг 3 Поставить в теплое место. Я наливаю в миску теплую воду, в нее ставлю емкость с тестом.

Шаг 4 Накрыть полотенцем.

Шаг 5 Опара должна увеличиться вдвое (на это потребуется около 30 минут).

Шаг 6 Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром и ванильным сахаром.

Шаг 7 Белки взбить со щепоткой соли в пену.

Шаг 8 В подошедшую опару добавить желтки, перемешать.

Шаг 9 Следом добавить размягченное масло, перемешать.

Шаг 10 Добавить белки, перемешать.

Шаг 11 Добавить оставшуюся муку (муки может понадобиться чуть больше или меньше, это зависит от качества муки), замесить тесто. Тесто необходимо хорошо вымесить, оно не должно быть крутым и не должно прилипать к рукам.

Шаг 12 Снова поставить тесто в теплое место. Дать тесту хорошо подняться (на это потребуется 50–60 минут).

Шаг 13 Изюм замочить в теплой воде на 10–15 минут, затем всю воду слить.

Шаг 14 В подошедшее тесто добавить изюм, перемешать и снова поставить тесто в теплое место.

Шаг 15 Тесто должно хорошо подняться.

Шаг 16 Форму смазать маслом, выложить тесто на 1/3 высоты формы.

Шаг 17 Накрыть пленкой или полотенцем.

Шаг 18 Дать тесту еще раз подняться уже в форме. Поставить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать 10 минут. Затем температуру прибавить до 180 градусов, выпекать до готовности (у меня кулич высотой 11 см и шириной 17 см выпекался 35 минут, 10 минут при температуре 100 градусов и 25 при температуре 180 градусов). Чтобы проверить готовность кулича, проткните его спичкой (или зубочисткой), если она сухая — кулич готов.

Шаг 19 Готовим глазурь. Белки взбить со щепоткой соли в пену.

Шаг 20 Добавить сахар, взбивать до устойчивых пиков.

Шаг 21 Готовые горячие куличи смазать глазурью или белковым кремом и посыпать кондитерской посыпкой или украсить цукатами.

Приятного аппетита!