08.04.17 09:381310
Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки
|14.04.17 15:01
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Дорогие николаевцы!
Наступает один из самых значимых и символичных христианских праздников – Воскресение Христово, святая Пасха.
Дорогие николаевцы! Наступает один из самых значимых и символичных христианских праздников – Воскресение Христово, святая Пасха.
Ежегодно этот праздник отзывается в наших сердцах радостью и надеждой. Несмотря на житейские трудности и преграды, это событие даёт нам веру и истинную опору.
И мы должны помнить: что бы ни происходило на нашем жизненном пути, какие бы мрачные мысли и события ни одолевали нас, всегда должна быть вера в свои силы и надежда на то, что все плохое будет побеждено любовью.
Искреннее желание стать лучше, совершенствовать себя, строить свой город и свою страну - это и есть проявление любви.
Дарите любимым как можно больше тепла и заботы, не только в канун великого пасхального праздника, но и каждый новый прожитый день, наполняя его положительными эмоциями и впечатлениями, которые остаются на всю жизнь.
Пусть этот светлый весенний праздник укрепит в наших сердцах стремление любить и помогать ближним.
Желаю вам мира, благоденствия и счастья!