Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Дорогие николаевцы! Наступает один из самых значимых и символичных христианских праздников – Воскресение Христово, святая Пасха.

Ежегодно этот праздник отзывается в наших сердцах радостью и надеждой. Несмотря на житейские трудности и преграды, это событие даёт нам веру и истинную опору.

И мы должны помнить: что бы ни происходило на нашем жизненном пути, какие бы мрачные мысли и события ни одолевали нас, всегда должна быть вера в свои силы и надежда на то, что все плохое будет побеждено любовью.

Искреннее желание стать лучше, совершенствовать себя, строить свой город и свою страну - это и есть проявление любви.

Дарите любимым как можно больше тепла и заботы, не только в канун великого пасхального праздника, но и каждый новый прожитый день, наполняя его положительными эмоциями и впечатлениями, которые остаются на всю жизнь.

Пусть этот светлый весенний праздник укрепит в наших сердцах стремление любить и помогать ближним.

Желаю вам мира, благоденствия и счастья!