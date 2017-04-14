В Николаев прибыли два новых КрАЗа для содержания дорог

В Николаеве в конце 2016 года департамент ЖКХ провел тендер на покупку трех комбинированных машин для содержания дорог.

Навесное оборудование автомобилей позволит проводить работы и в зимой - посыпать противогололедной смесью и очищать от снега.

А в течение года - мыть и подметать дороги. Впервые было решено приобрести машины украинских производителей, а именно автомобили на базе КрАЗ.

Более высокую цену машин должна компенсировать их большая мощность, большие емкости для воды и песчаной смеси, при том же расходе топлива. Опыт других городов показывает, что стоимость обслуживания отечественных машин несколько ниже белорусского аналога.

Два автомобиля уже прибыли в Николаев и находятся на базе КП «ЭЛУ автодорог». Сейчас идет процесс регистрации и оплаты. После получения денег производитель готов поставить и третью машину. Об этом сообщили в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства.