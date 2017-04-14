Жители Балаклеи получат деньги за утраченное жилье

14.04.17 17:49Сколько просмотров этой статьи147Сколько комментариев этой статьи0

Около трех десятков семей в городе Балаклея получат средства на покупку нового жилья взамен разрушенного в результате взрывов на складе Минобороны.

Об этом заявил председатель Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский, передает Укринформ.

"Мы сейчас готовим соответствующие документы на Кабинет Министров о возмещении стоимости повреждений, чтобы люди могли приобрести себе жилье. Будет выдан финансовый ресурс, чтобы люди приобрели жилье. Свободного жилищного фонда в Балаклеи нет", – сказал Масельский.

По его словам, восстановлению не подлежат четыре многоквартирных дома и два частных дома. В общей сложности, в этих зданиях проживали 27 семей.

Сейчас к восстановлению поврежденных зданий привлечены до 500 строителей.

"По состоянию на 13 апреля уже восстановлено 60% кровль и вставлено 62% выбитых окон. Восстановить поврежденные кровли планируется к Пасхе, а до 1 мая – вставить все новые окна", – отметил Масельский.

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