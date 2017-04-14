В МИД объяснили нюансы украинского безвиза

В Министерстве иностранных дел Украины объяснили украинцам нюансы действия безвизового режима с Европейским Союзом.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

Решение о введении безвизового режима будет опубликовано и вступит в силу через 20 дней после публикации в "Официальном журнале ЕС". Такой срок является объективно необходимым для уведомления пограничных служб государств-членов ЕС о введении безвизового режима поездок граждан Украины.

Также дипломаты рассказали, что безвизовый режим позволит кратковременное пребывание в государствах-членах ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии) и других государствах-участниках Шенгенского соглашения до 90 дней в течение 180 дней.

При этом безвизовый режим не будет означать права на проживание или трудоустройство в ЕС.

В случае, если лицу необходимо находиться в ЕС более длительное время, чем 90 дней, ему придется оформить визу. "Превышение разрешенного срока пребывания может стать причиной отказа во въезде на территорию государств-участников Шенгенского соглашения в будущем", - заявили дипломаты.

Если о том, что совокупный срок пребывания может превысить 90 дней в течение 180 дней, стало известно до начала поездки, необходимо как можно быстрее обратиться в консульское учреждение государства назначения с целью получения консультации и, в зависимости от случая, оформления визы необходимого типа.

Если о риске превышения разрешенного срока стало известно после начала путешествия, тогда придется в миграционные органы власти государства пребывания для получения консультации и урегулирования миграционного статуса.

В исключительных случаях срок пребывания может быть продлен, например, в случае необходимости срочного лечения, стихийного бедствия, возникновения других непреодолимых обстоятельств.