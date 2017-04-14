Прокуратура намерена вернуть в собственность громады всю пляжную зону Коблево

Прокуратура Николаевщины намеренна вернуть в собственность громады всю пляжную зону в Коблево, пишет "Шиповник".

Об том стало известно в четверг, 13 апреля, на брифинге глав правоохранительных органов.

Так, по словам прокурора Николаевской области Тараса Дунаса есть шесть готовых решений о сносе незаконных сооружений в районе пляжной зоны Коблево.

— Такие решения о выделении земли принимаются голосованием на сессиях советов, коллективно. Но у нас нет коллективной ответственности, а только персональная. Например, сессия проголосовала выдать землю, прокуратура доказала, что это решение незаконное.

Мы обновляем статус земель, подтверждаем, что эти земли принадлежат управлению лесхоза или относятся к сельхозугодьям, то есть, выданы незаконно, — посетовал Тарас Дунас.

Он также рассказал, что случае, если на этих землях расположен ряд сооружений, то прокуратура добивается их сноса.

— У нас есть 6 решений суда о сносе, и в данный момент мы используем этот элемент, чтоб вернуть весь пляж Коблево и прервать договоры аренды с фирмами, которые просто собирают деньги и ничего не вкладывают в инфраструктуру.

По словам Тараса Дунаса, прокуратура перезагружает статус земель громады, которыми она по праву может распоряжаться.

— Мы возвращаем статус земле и хотим, чтоб государство в дальнейшем этими землями правильным образом распоряжалось. Это земли громады, и громада должна ею распоряжаться. А мы просто перезагружаем статус земель.