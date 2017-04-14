Ученые доказали существование Бога

Ученые сделали вывод о то, что Бог на самом деле существует. К этому удивительному выводу привели неоспоримые доказательства нейрохирурга Александра Эбена, который пережил клиническую смерть.

Родные Александра готовились распрощаться с ним навеки, однако ученый неожиданно для всех открыл глаза и стал рассказывать о рае, в котором побывал.

Он видел там много вещей, похожих на те, которые есть на Земле, слышал хоровое пение ангелов, прославлявших в своих песнях Творца.

Прежде Александр Эбен был скептиком и не верил в подобные истории, которые не раз слышал от пациентов, переживших клиническую смерть.

А теперь побывав на том свете кардинально изменил свою точку зрения. А еще рассказал, о том, что видел «там» свою покойную родственницу, которая выступала в роли проповедника.

Теперь в прошлом атеист, ученый, стал глубоко верующим человеком. Он пишет книги, которые посвящает существованию Бога.

А физик Андрей Волков, снарядившись специальной техникой, хотел разоблачить появление благодатного огня в Иерусалиме, а потом, впечатленный, поведал СМИ о том, что его устройство зафиксировало сильные электрические разряды, а он сам стал свидетелем того, как незримая молния зажгла в храме пламя.