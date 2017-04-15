Николаевец продавал через интернет игрушечный танк и потерял две тысяч гривен

В Николаеве 46-летний мужчина стал жертвой мошенников, когда продавал игрушечный танк в интернете. Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

По словам мужчины, он разместил на своей странице в соцсети объявление о продаже модели игрушечного танка.

– Вскоре появился потенциальный покупатель. Он попросил николаевца указать номер банковского счета, куда необходимо перечислить деньги и заверил, что оплатит покупку в течение дня. Через некоторое время мужчине позвонил еще один человек, который назвался работником банка. Он сообщил, что на счет мужчины поступили деньги, однако из-за сбоя в системе их невозможно будет получить. Аферист попросил предоставить уточняющую информацию по карте. Ничего не подозревая, пострадавший рассказал «банковскому работнику» все свои конфиденциальные данные. Уже через несколько минут он получил смс о снятии 1 тысячи 900 гривен со своего счета, – рассказали в полиции.