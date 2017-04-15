На OLX рекорд просмотров: что чаще всего искали украинцы в марте?

15.04.17 10:52Сколько просмотров этой статьи141Сколько комментариев этой статьи0

В OLX сообщили о рекорде просмотров, зафиксированном в марте и рассказали, что чаще всего на ресурсе искали пользователи.

Сервис онлайн-объявлений OLX отчитался за роботу в марте. Сообщается, что в прошлом месяце пользователи посмотрели более пяти миллиардов страниц данного ресурса. Перед этим рекордные показатели достигали 4 млрд страниц – в ноябре 2016 года.

В сервисе отметили, что украинцы стали меньше посещать сайт объявлений с настольных компьютеров. Около 70% юзеров сейчас пользуются смартфонами – заходят через мобильное приложение.

В OLX составили статистику того, что ищут украинцы среди множества объявлений сайта. Существенно выделяется процент людей, которые искали в марте предметы одежды и обувь – более 20%. Второе место в поисковых запросах – транспорт (19%). Популярны на онлайн сервисе также детские товары, недвижимость и электроника. Все три рубрики имеют 13% аудитории.

В OLX сообщили о рекорде просмотров, зафиксированном в марте и рассказали, что чаще всего на ресурсе искали пользователи.

Сервис онлайн-объявлений OLX отчитался за роботу в марте. Сообщается, что в прошлом месяце пользователи посмотрели более пяти миллиардов страниц данного ресурса. Перед этим рекордные показатели достигали 4 млрд страниц – в ноябре 2016 года.

В сервисе отметили, что украинцы стали меньше посещать сайт объявлений с настольных компьютеров. Около 70% юзеров сейчас пользуются смартфонами – заходят через мобильное приложение.

В OLX составили статистику того, что ищут украинцы среди множества объявлений сайта. Существенно выделяется процент людей, которые искали в марте предметы одежды и обувь – более 20%. Второе место в поисковых запросах – транспорт (19%). Популярны на онлайн сервисе также детские товары, недвижимость и электроника. Все три рубрики имеют 13% аудитории.

Меньше всего на OLX искали работу и услуги (2%), животных (4%), предметы отдыха и хобби (5%). Сообщается, что в марте на OLX украинцы опубликовали 4 668 817 новых объявлений. Команда ресурса OLX также сообщила о том, что украинцы чаще всего искали в прошлом году. Оказалось, что больше всего запросов в категории «одежда и обувь». Интересно, что предпочтения украинцев в зависимости от устройств, с которых они осуществляли поиск, отличаются. Так Android- и Windows Phone-пользователи чаще всего искали на OLX велосипед, при этом самым популярным запросом с iOS стал iPhone, причем пятый.

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Пятница, 21.04.2017

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