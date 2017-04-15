На Николаевщине количество преступлений среди несовершеннолетних увеличилось на 36%

15.04.17 12:14Сколько просмотров этой статьи121Сколько комментариев этой статьи0

В Николаевской области наряду с сокращением общего количества преступлений наблюдается рост правонарушений среди несовершеннолетних. Об этом заявил 13 апреля на брифинге областной прокурор Тарас Дунас, о чем сообщает интернет-издание "МойГород"

Так, если сравнивать первый квартал этого года с минувшим, то количество преступлений снизилось до 30%. При этом число правонарушений среди несовершеннолетних возросло до 36%. Преступления, совершенные лицами до 18 лет, в основном носят имущественный характер. Это, по словам Дунаса, вызывает вопросы по работе службы по делам детей и органам местного самоуправления.

«У нас наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. Их количество увеличилась на 36%. Это имущественные преступления, но это тоже свидетельствует о том, что необходимо уделить больше внимание работе службы по делам детей, органов местного самоуправления по поводу занятости детворы во внеурочное время».

В области также на 19,5% увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Ввиду этого прокурор заявил, что готов поддержать инициативу городской власти об ограничении продажи спиртных напитков в вечернее время.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326480

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228170

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика