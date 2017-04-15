На Николаевщине количество преступлений среди несовершеннолетних увеличилось на 36%

В Николаевской области наряду с сокращением общего количества преступлений наблюдается рост правонарушений среди несовершеннолетних. Об этом заявил 13 апреля на брифинге областной прокурор Тарас Дунас, о чем сообщает интернет-издание "МойГород"

Так, если сравнивать первый квартал этого года с минувшим, то количество преступлений снизилось до 30%. При этом число правонарушений среди несовершеннолетних возросло до 36%. Преступления, совершенные лицами до 18 лет, в основном носят имущественный характер. Это, по словам Дунаса, вызывает вопросы по работе службы по делам детей и органам местного самоуправления.

«У нас наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. Их количество увеличилась на 36%. Это имущественные преступления, но это тоже свидетельствует о том, что необходимо уделить больше внимание работе службы по делам детей, органов местного самоуправления по поводу занятости детворы во внеурочное время».

В области также на 19,5% увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Ввиду этого прокурор заявил, что готов поддержать инициативу городской власти об ограничении продажи спиртных напитков в вечернее время.