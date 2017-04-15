16 традиционных блюд, которые готовят на Пасху в разных странах мира

Пасха – один из самых светлых и любимых праздников, который отмечают во многих странах мира. Обычно в этот день мы встречаемся со своими родными и близкими, дарим друг другу крашенные пасхальные яйца как символ воскрешения и новой жизни, а также угощаемся очень вкусной пасхальной выпечкой.

Великобритания: пасхальный торт

В течение многих столетий пасхальный торт (или его еще называют торт «Симнел») подается в Великобритании в пасхальное воскресенье как награда за соблюдение поста. Традиционный британский фруктовый торт украшают 12 марципановых шариков, которые символизируют 12 апостолов.

Украина: паска

В Украине пасхальный хлеб традиционно называют паской. Для выпекания паски используют сладкое дрожжевое тесто, внутрь кладут изюм и сухофрукты. Пасочки выпекают разных размеров и, непременно, для каждого члена семьи. Украшают украинскую паску посыпкой, узорами из теста или кондитерскими фигурками в виде крестиков и цветов.

Аргентина: торта паскуалина

«Торта паскуалина» в переводе с испанского означает Пасхальный праздник. Так называют пирог со шпинатом, артишоками и петрушкой, который готовится по особому рецепту – в почти готовый пирог разбивается яйцо, и в процессе запекания в духовке оно как бы варится вкрутую. Это блюдо едят во время поста, когда нельзя употреблять мясо. В Аргентине такой традиционный пирог символизирует воскресение Иисуса Христа.

Мексика: капиротада

Рецепт капиротада – хлебного пудинга, который подают в Страстную пятницу, – имеет разные вариации в зависимости от региона страны, но обычно его делают из боллилло (хлеб, похожий на багет), который впитывает сироп из обжаренного сахара, палочек корицы и гвоздики. Орехи, сухофрукты, корица и сыр являются традиционными начинками. Капиротада обозначает распятие: палочки корицы символизируют крест, гвоздика – гвозди, а хлеб – тело Иисуса Христа.

Франция: нога ягненка

Для многих семей во Франции запеченный ягненок – одно из главных блюд на Пасху. Его готовят за особым, но довольно простым рецептом. Мясо ягненка приправляют чесноком и травами, а затем поджаривают на огне.

Финляндия: мямми

Этот странно выглядящий пасхальный десерт из Финляндии готовится из воды, рисовой муки, черной патоки, соли и апельсиновой цедры. Те, кто делает мямми на Пасху, должны подготовиться заранее, так как блюдо нужно хранить в холодильнике в течение трех-четырех дней перед подачей на стол. Его обычно едят с холодным молоком или сливками.

Польша: белый борщ

В Польше в качестве первого блюда к праздничному столу на Пасху подают белый борщ, который также называют журеком. Это не слишком легкое блюдо с картофелем, овощами, грибами и яйцами.

Италия: коломба ди паскуа

Сладкий хлеб – обычное праздничное блюдо в Италии. Коломба ди паскуа выпекается в форме голубя, символа мира, наполнена цукатами, посыпается сахаром и тертым миндалем.

Эквадор: фанеска

Фанеска – это традиционный горячий суп в Эквадоре, которое содержит сразу несколько видов круп и питательную тыкву. В Эквадоре блюдо также можно готовить с соленой сушеной треской в молоке, поскольку здесь распространен католицизм, запрещающий на Страстной неделе есть только мясо.

Греция: цуреки

Сладкий пасхальный хлеб украшается окрашенными яичными желтками и запекается в духовке (традиционно все яйца – красного цвета, что символизирует кровь Иисуса Христа).

Германия: суп-пюре из кервеля

В Германии к пасхальному столу готовят традиционный суп-пюре из кервеля. В этом блюде много зелени. Суп обычно едят в Великий Четверг (четверг перед Пасхой), который известен также как Зеленый Четверг – отсюда и зеленый суп.

Испания: роскильяс

Традиционные местные сладости роскильяс или пасхальные пончики по вкусу больше напоминают торт. Сегодня существует много вариантов исполнения роскильяс, но в классическом варианте это пончики из слоеного теста в яичной глазури ярко-желтого цвета, сверху посыпаются сахаром.

США: запеченная ветчина

Многие семьи в США традиционно на Пасху запекают ветчину. Окорок приобретает сладковатый вкус благодаря глазури, сделанной из меда и коричневого сахара. Блюдо украшают кольцами ананаса и разнообразными ягодами.

Словения и Хорватия: пинца

В Хорватии, Словении, а также во многих странах Восточной Европы на Пасху традиционно готовят пинцу – пирог с лимонной или апельсиновой цедрой, сухофруктами, изюмом или цукатами. Многие до сих пор по старой традиции перед запеканием делают на тесте узор в форме креста.

Бразилия: пасока из арахиса

Неотъемлемым угощением на праздничном столе в Бразилии является пасока. Угощение делают из арахиса, муки, добавляют сахар и немного соли.

Ливан: мамуль

Традиция есть сладости на Пасху существует и у христиан Ливана. Здесь, помимо крашеных яиц, обязательно готовят манное печенье мамуль. Пасха для ливанцев – праздник семейный, поэтому и в приготовлении главного пасхального блюда принимают участие все члены семьи, и каждый отвечает за свой ингредиент. Женщины традиционно готовят тесто, начинкой и украшением печенья занимаются мужчины и дети.